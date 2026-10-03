Kurz nach 15 Uhr wurden Hilferufe unterhalb des Viertlerhofes in Hafling Dorf gemeldet. Bei der anschließenden Abklärung stellte sich heraus, dass drei Radfahrer auf dem 50er-Weg unterwegs waren und eine der Frauen gestürzt war.<BR \/><BR \/>Die 51-jährige Meranerin hatte sich dabei ein Rippentrauma sowie ein stumpfes Bauchtrauma mit Verdacht auf eine Milzverletzung zugezogen. Aufgrund ihrer starken Schmerzen wurde zusätzlich ein Notarzt angefordert, der vor Ort eine Schmerztherapie einleitete.<BR \/><BR \/>Anschließend wurde die Patientin mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 direkt ins Krankenhaus Bozen geflogen.<h3>\r\nParagleiter bei Schenna abgestürzt<\/h3>Gegen 16.30 Uhr ereignete sich in der Nähe der Stafellhütte (Gemeinde Schenna) ein weiterer Unfall. Der 28-jährige Meraner war mit seinem Paragleiter auf rund 1.965 Metern Höhe abgestürzt und hatte sich dabei mittelschwere Verletzungen zugezogen.<BR \/><BR \/>Da der Verletzte über starke Rückenschmerzen klagte, wurde umgehend der Notarzthubschrauber Pelikan 3 zum Unfallort geschickt. Gleichzeitig machte sich eine Mannschaft der Bergrettung Meran mit dem Einsatzfahrzeug auf den Weg.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde geborgen und ins Krankenhaus Meran geflogen.<BR \/><BR \/>Bereits gegen 14.30 Uhr hatte sich an diesem für die Meraner Bergretter ereignisreichen Samstag ein tödlicher Wanderunfall ereignet ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/riffian-wanderer-stuerzt-bei-maiser-waalweg-in-die-tiefe-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).