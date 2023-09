Unfälle in Nordtirol: 4 Verletzte

Lenker und Beifahrerin verletzt

Ein 81-jähriger Motorradfahrer ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Höfen im Nordtiroler Außerfern (Bezirk Reutte) schwer verletzt worden. Der Österreicher hatte 2 vor ihm fahrende Pkw überholen wollen. Nachdem er das erste Auto bereits überholt hatte, übersah er, dass der zweite Wagen nach links abbog. Der 81-Jährige versuchte noch zu bremsen, kam dabei aber zu Sturz und wurde unter dem Pkw des 34-jährigen Deutschen eingeklemmt.Ersthelfer hoben daraufhin das Auto an und bargen den Motorradfahrer, informierte die Polizei. Der Mann wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen.Der Pkw-Lenker blieb hingegen unverletzt. Motorrad und Auto wurden erheblich beschädigt, hieß es.Ein Zusammenstoß zweier Pkw in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) hat Dienstagnachmittag 3 Verletzte gefordert. Ein 70-jähriger Deutscher war auf der Hochkönigstraße (B164) von Hochfilzen in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs, als ein 63-jähriger Österreicher gerade im Ortsgebiet auf die Straße einbog. Dabei übersah dieser das Auto des Deutschen und es kam zu Kollision. Die beiden Lenker sowie die 79-jährige Beifahrerin des Österreichers wurde verletzt.Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei mit.