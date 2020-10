Unfälle mit Wildschweinen: Alarm in Italien

2 Fußballer sind am Donnerstag auf der Autobahn A26 in Carpignano in der norditalienischen Provinz Novara bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ihr Auto war mit einer Gruppe von Wildschweinen kollidiert. Eine dritte Person, die sich mit den Fußballern im Pkw befand, wurde verletzt. (sportnews.bz hat berichtet) 2019 wurden 164 Unfälle mit 15 Todesopfern und 221 Verletzten gemeldet, die auf Tiere zurückzuführen sind. Wildschweine sind in mehreren Teilen Italiens ein Problem. 10.000 Verkehrsunfälle pro Jahr seien von Wildtieren verursacht, betonte der Landwirtschaftsverband Coldiretti.„Das Problem der Wildschweine ist außer Kontrolle“, warnte der Landwirtschaftsverband. Zwei Millionen Wildschweine werden in Italien geschätzt. Coldiretti rief die italienischen Behörden zu einer Kampagne zur Erlegung der Wildschweine auf, die sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt haben.Wildschweine sind in mehreren Teilen Italiens ein Problem. Pläne der Region Toskana, tausende Wildschweine zu töten für heftige Proteste gesorgt. Umweltschützer und eine Reihe von Prominenten, darunter italienische Fernsehstars, Künstler und Intellektuelle, riefen eine Kampagne gegen die geplante Tötung der Tiere ins Leben.

apa/stol