Unfälle und Kolonnenverkehr: Auf der Dolomitenstraße und der Autobahn

Die winterlichen Straßenverhältnisse halten die Feuerwehren im Land auf Trab: Im Eggental sind am Vormittag 3 Autos zusammengeprallt. Verletzt wurde niemand. Die Straße zwischen Kardaun und der Kreuzung Gummer war in der Folge am Vormittag aber über 2 Stunden lang gesperrt. Von der Dolomitenstraße zwischen Auer und Cavalese und der Brennerautobahn zwischen Neumarkt und Bozen Süd wurde am Vormittag Kolonnenverkehr gemeldet. Autos ohne Winterausrüstung werden aufgehalten.