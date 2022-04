Unfall am Flugplatz: ENAC ermittelt – Arm nicht gerettet

Jener 29-Jährige aus St. Jakob/Leifers, der am Dienstag am Bozner Flugplatz in einen laufenden Propeller geraten war und dem dabei ein Arm abgetrennt wurde, liegt weiter in der Uniklinik Innsbruck. Seinen Arm konnten die Ärzte trotz sofortiger Notoperation nicht mehr retten. Er befindet sich derzeit nach wie vor im künstlichen Koma.