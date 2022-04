Unfall am Kalterer See: Beteiligter ausgeforscht

Wie Rai Südtirol berichtet, haben die Carabinieri nach dem tödlichen Unfall am Kalterer See einen jungen Mann aus dem Trentino ausfindig gemacht, der an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll.Angeblich befanden sich 2 Personen im Unfallfahrzeug. Noch ist unklar, wer tatsächlich am Steuer saß. Der junge Mann aus dem Trentino soll von den Carabinieri angehört worden sein, befinde sich aber auf freiem Fuß.Weitere Erkenntnisse in diesem Fall soll nun eine Obduktion bringen.