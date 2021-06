Unfall an Kreuzung in Waidbruck: VW Golf überschlägt sich mehrmals

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Dienstagabend an der Barbianer Kreuzung in Waidbruck hat sich eines der Autos, ein VW Golf, mehrmals überschlagen: Ein junger Mann aus Kastelruth und eine gleichaltrige Frau aus Barbian wurden dabei leicht verletzt.