Unfall auf A13: Junge Eltern und 5-monatiges Baby tot

Die Familie, die in einem zum Camper umgerüsteten Fiat Ducato unterwegs war, wurde auf ihrer nächtlichen Fahrt von einem Kleinwagen der Marke Ford so heftig gestreift, dass der Fiat außer Kontrolle geriet, umkippte und seitlich auf der Fahrbahn liegen blieb.





Nur Sekunden später raste ein mit jungen Leuten vollbesetzter Bus in das verunfallte Fahrzeug.Die junge Familie an Bord des umgekippten Wagens hatte nicht den Hauch einer Chance. Die 29-jährige Mutter, der 32-jährige Vater und das am 31. Mai 2019 geborene Töchterchen waren auf der Stelle tot.Alle Widerbelebungsversuche der Rettungskräfte, denen sich am Unfallort ein Bild der Verwüstung zeigte, blieben ohne Erfolg.Die Polizei nahm die Erhebungen auf und hat bereits sowohl gegen den 19-jährigen Fahrzeuglenker des Kleinwagens als auch gegen den 53-jährigen Busfahrer Anklage wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr erhoben.Die genaue Schuldfrage muss noch geklärt werden.

