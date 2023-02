Unfall auf A14 in den Marken: Paralympionike und 2 Kinder sterben

Auto prallt frontal gegen Lkw

Wie der „Corriere della Sera“ meldet, handelt es sich bei den Opfern um Andrea Silvestrone, Paralympics-Sportler und Tennis-Champion, und seine Kinder. Silvestrone saß am Steuer des Wagens, als der Unfall in einem Tunnel bei Grottammare (Ascoli Piceno) passierte.Silvestrone war 49 Jahre alt, lebte mit seiner Familie in Montesilvano (Pescara) und war eine bekannte Persönlichkeit in der Welt des Behindertensports. Im Wettkampfbereich hatte Silvestrone 2017 den 36. Platz in der paralympischen Tennisweltrangliste erreicht.Das Auto der Familie prallte frontal gegen einen Lkw. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.Der Tunnel, in dem sich der Zusammenstoß ereignet hat, ist wegen einer Baustelle derzeit nur einspurig befahrbar.