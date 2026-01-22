Der Unfall ereignete sich laut ersten Informationen gegen 07.15 Uhr auf der Südspurt der A22 bei Salurn. Zwei Pkw prallten aus bislang ungeklärter Ursache zusammen, ein Auto landete auf dem Dach.<BR \/><BR \/>Zunächst gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt geblieben war. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass sich alle Insassen selbstständig aus den Unfallwagen befreit hatten.<BR \/><BR \/>Eine Person wurde bei dem Unfall erheblich verletzt und mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Spital geflogen.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt und die Berufsfeuerwehr Bozen sind mit den Aufräum- und Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle betraut. Im Einsatz stand außerdem das Weiße Kreuz Unterland und die Behörden.<BR \/><BR \/>Die Südspur der A22 musste vorübergehend gesperrt werden. Es bildeten sich längere Staus.