Ein Lieferwagen prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen einen stehenden Kranwagen. Der Fahrer wurde dabei im Bereich der Beine eingeklemmt.<BR \/><BR \/>Der interne Rettungsdienst der Baustelle eilte umgehend zur Unfallstelle und übernahm die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurden weitere Rettungskräfte alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Mauls befreite den eingeklemmten Mann mithilfe spezieller Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen zudem das Weiße Kreuz, das Rote Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sowie die Carabinieri von Freienfeld.<BR \/><BR \/>Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.