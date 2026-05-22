<BR \/>Gegen 20 vor 3 Uhr ging bei der Bozner Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr von Neumarkt der Alarm ein. Auf der Südspur der A22 – kurz nach der Ausfahrt bei Neumarkt – sollen mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt sein. Ersten Informationen zufolge hat sich niemand schwere Verletzungen zugezogen – allerdings ist noch nichts Genaueres bekannt.<BR \/><BR \/>Die Autobahn musste an der Unfallstelle gesperrt werden. Lange Rückstaus sind die Folge. Derzeit sind es bereits über sechs Kilometer. Laut der Online-Plattform verkehrsinfos.it müssen Autofahrer aktuell rund 45 Minuten extra einplanen.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden<\/i>