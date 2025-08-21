Es war kurz nach 15 Uhr, als ein Sattelschlepper, der auf der Brennerautobahn Richtung Bozen unterwegs war, auf der Höhe von Mauls aus ungeklärter Ursache quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar, Informationen über Verletzte liegen keine vor. <BR \/><BR \/>Rasch eilten die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Brixen und Vahrn zur Unfallstelle, um das Fahrzeug zu bergen. Die Aufräumarbeiten dauern nach wie vor an. Der Streckenabschnitt auf der Südspur der A22 ist gesperrt, es staut mehrere Kilometer zurück. <BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden<BR \/><\/i><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>