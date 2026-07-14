Die Familie aus Frederikshavn in Dänemark – Vater (53), Mutter (39) und ihre zwei Töchter im Alter von zwölf und 13 Jahren – sowie deren 13-jährige Nichte bzw. Cousine waren heute früh auf der Südspur auf der Brennerautobahn unterwegs in den Urlaub. <BR \/><BR \/>Auf der Höhe von Mittewald (Gemeinde Franzensfeste) fuhr deren Auto, an dessen Steuer der Familienvater saß, aus bisher ungeklärter Ursache auf einen in einer Nothaltebucht stehenden Lkw auf. Das Auto prallte ganz hinten, seitlich auf den Lkw auf und kam vor dem Lkw zu stehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-unfall-auf-brennerautobahn-stau" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Feuerwehren Sterzing, Vahrn und Brixen, das Weiße Kreuz (Sektionen Sterzing und Brixen), der Notarzthubschrauber Pelikan 1 sowie die Autobahnpolizei und -meisterei wurden alarmiert. <BR \/><BR \/>Vor Ort zeigte sich den Einsatzkräften das fatale Ausmaß des Zusammenpralls. Die Frau am Beifahrersitz hatte tödliche Verletzungen erlitten und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 13-jährige Nichte bzw Cousine der Familie musste vor Ort intubiert und stabilisiert werden, um in das Krankenhaus Bozen geflogen werden zu können. Dort wird sie auf der Intensivstation betreut. Die Ärzte enthalten sich der Prognose. <BR \/><BR \/>Der Fahrer bzw Vater und dessen zwei Töchter wurden mittelschwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Brixen gefahren. Der Lkw-Fahrer wurde zur Kontrolle in das Krankenhaus Sterzing gebracht.<BR \/><BR \/>Für den Rettungseinsatz mussten beide Fahrspuren, jene nach Norden und Süden, gesperrt werden. Die Nordspur wurde nach rund einer Stunden wieder für den Verkehr freigegeben, die Südspur etwas später. Der sich über mehrere Kilometer gebildete Stau – der Lkw-Stau auf der Südspur reichte bis nach Sterzing zurück – löste sich nur langsam auf. Die Autobahnpolizei ermittelt den Unfallhergang.