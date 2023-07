Unfall auf der Autobahn: Weiß-Kreuz-Retter schwer verletzt

Kurz nach 12 Uhr ging bei den Einsatzkräften der Alarm ein: 2 Einsatzkräfte der Motorradstaffel waren mit ihren Motorrädern auf der Nordspur der A22 im Einsatz; sie hatten auf Völser Gemeindegebiet jemandem eine Hilfestellung geben wollen, der am Pannenstreifen stand.Einer der beiden Sanitäter wurde ersten Informationen zufolge von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und dabei schwer verletzt.Sein Kollege leistete sofort erste Hilfe und setzte den Notruf ab: Der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites flog ihn auf schnellstem Weg in das Krankenhaus nach Bozen.Die Autobahnpolizei ist mit den Erhebungen zum Unfallhergang betraut.Auch die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen und Kardaun/Karneid waren im Einsatz.Die Autobahneinfahrt Bozen Nord musste zwischenzeitlich gesperrt werden, ist inzwischen aber wieder offen.Der Stau reicht in beiden Richtungen 4 Kilometer zurück.