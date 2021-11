Unfall auf der Autobahn: Südtiroler mittelschwer verletzt

2 Autos und ein Lastwagen waren am Freitagmorgen auf der Südspur der Brennerautobahn in der Nähe der Autobahnausfahrt Bozen Nord in einen Unfall verwickelt: Ein 45-jähriger Südtiroler hat sich mittelschwer verletzt.