Schon den ganzen Tag über herrscht in Südtirol sehr starker Reiseverkehr: Am Vormittag musste man für die Strecke vom Brenner bis Bozen mit einem Zeitverlust von über 70 Minuten rechnen. Am Nachmittag entspannte sich die Lage etwas – dennoch bleibt ein Zeitverlust von rund 30 Minuten bestehen <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrschaos-bis-zu-70-minuten-zeitverlust-auf-a22-brennerautobahn" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Gegen 15 Uhr ereignete sich schließlich auf der Südspur bei der Autobahnausfahrt Klausen ein Busunfall. Abgesehen von Sachschäden ist wenig passiert: Zwei leicht verletzte Personen wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Der Unfall verschärfte jedoch die Verkehrssituation zusätzlich: Es kam zu einem Rückstau. Die Unfallstelle ist inzwischen zwar geräumt, dennoch ist der Verkehr weiterhin sehr zähflüssig.<BR \/><BR \/>Wer auf der Brennerautobahn unterwegs ist, sollte daher besonders auf plötzliche Stauenden achten.