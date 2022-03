Unfall auf der Brennerautobahn fordert einen Toten

Am Dienstagmorgen kam es auf der Brennerautobahn Richtung Norden kurz vor der Brennergrenze zu einem folgenschweren Unfall: Ein Lieferwagen krachte von hinten in einen Sattelschlepper. Der Fahrer des Lieferwagens starb noch vor Ort.

Es war kurz nach 7 Uhr, als die Alarmierung in der Notrufzentrale einging. Rund 3 Kilometer vor der Brennergrenze kam es auf der Nordspur der Autobahn zu einem folgenschweren Unfall.



Ein Lieferwagen fuhr mit voller Wucht von hinten in einen Sattelschlepper hinein. Der Fahrer des Lieferwagens starb noch vor Ort.



Der Einsatz läuft derzeit noch. Der Verkehr wird über die Notspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Gossensaß und Umgebung, sowie das Weiße Kreuz Sterzing samt Notarzt und die Carabinieri und die Polizei der Dienststelle Sterzing.