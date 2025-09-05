Auf Höhe von Mauls (Kilometer 23) stießen zwei deutsche Pkw, ein Mercedes und ein Mitsubishi, zusammen.<BR \/><BR \/>Bei dem Aufprall wurde eine Person im Wagen eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Alle vier Insassen der Fahrzeuge – ausschließlich Erwachsene – wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus von Brixen gebracht. Die eingeklemmte Person erlitt schwerere Verletzungen, deren Ausmaß zunächst unklar blieb. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Straßenpolizei, die Freiwilligen Feuerwehren aus Sterzing, Vahrn und Brixen sowie mehrere Rettungsteams des Weißen Kreuzes Sterzing mit Notarzt. Trotz der Bergungsarbeiten kam es zu keinen längeren Verkehrsbehinderungen: Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. <BR \/><BR \/>Die Autobahnmeisterei und ein Abschleppdienst waren ebenfalls gefordert.<BR \/><BR \/>Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.