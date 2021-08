Unfall auf der Brennerstaatsstraße: Auto wird in Apfelanlage geschleudert

Das Unglück geschah gegen 13.10 Uhr. Informationen zufolge waren ein Pkw und ein Motorrad in Richtung Brixen unterwegs, als sie zeitgleich zu einem Überholmanöver ansetzten.Der Lenker des Pkw versuchte, im letzten Moment auszuweichen, geriet dabei jedoch ins Schleudern und landete mit seinem Wagen in einer Apfelanlage, wo er nach rund 50 Metern zum Stehen kam.Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes ins Krankenhaus von Brixen gebracht. Am Wagen entstand durch die Kollision mit den Betonstangen der Apfelanlage Totalschaden.Die Freiwillige Feuerwehr von Schrambach kümmerte sich um die Aufräumarbeiten, zum Unfallhergang ermitteln die Carabinieri.

