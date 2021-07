Motorradunfall zwischen Tisens und Lana: Deutscher an der Wirbelsäule verletzt

Um 16.30 Uhr ging der Alarm ein: Das Weiße Kreuz Lana und die Freiwillige Feuerwehr von Naraun rückten aus.Die Motorradgruppe war talwärts zwischen Tisens und Lana unterwegs. Vor ihnen fuhr der Linienbus, auch dieser in Richtung Lana. 2 Männer aus der Gruppe setzten fast zeitgleich zum Überholen an, stießen gegeneinander und stürzten. Dann schlitterten sie gegen den Bus – glücklicherweise geriet keiner von ihnen unter das schwere Fahrzeug.Die beiden Motorradfahrer, 63 und 56 Jahre alt, verletzten sich mittelschwer bzw. leicht. Einer erlitt eine Verletzung an der Wirbelsäule, eine Wunde am linken Fuß und mehrere Abschürfungen erlitten. Er wurde in das Krankenhaus von Meran gebracht. Der andere kam ebenfalls dorthin, allerdings nur zur Kontrolle.Mit den Erhebungen zur Unfallursache ist die Gemeindepolizei Lana betraut.

