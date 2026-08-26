Ersten Informationen zufolge kam ein Auto von der Fahrbahn ab und geriet über die Leitplanke hinaus. Der Pkw kam im Randgraben zum Stehen. Eine Frau aus Deutschland konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und wurde leicht verletzt. <BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz Etschtal brachte sie ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Terlan.<BR \/><BR \/> Die Straße war zeitweise nur einspurig befahrbar. In Richtung Süden hat sich bereits ein längerer Stau gebildet, der laut Verkehrsinfos IT bis zu zwei Kilometer reichte. <BR \/><BR \/>Mittlerweile sind beide Spuren wieder befahrbar und der Stau löst sich auf.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Verkehrsinformationen finden Sie auf verkehrsinfos.it.<\/a>