Unfall auf der MeBo führt zu Verkehrschaos

Aufgrund des regnerischen Wetters fuhren am heutigen Montag mehr Leute mit dem Auto in die Stadt. Der Unfall im Sigmundskroner Tunnel legte den Verkehr kurz vor Bozen lahm.Auf der Südspur bildete sich ein kilometerlanger Rückstau, der wohl auch den zweiten Unfall auf der Höhe von Terlan auslöste: 2 Fahrzeuge fuhren aufeinander. Aber auch beim zweiten Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Aufräumarbeiten belasteten den Verkehr aber zusätzlich.Auch an den anderen Zufahrten nach Bozen kam es zu Verzögerungen im Straßenverkehr. Der lange Stau auf der MeBo hat sich inzwischen wieder aufgelöst.