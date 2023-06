Passiert ist der Unfall auf der Mebo zu einem Zeitpunkt, als viele Personen auf der Heimfahrt von ihrer Arbeit waren. Ersten Informationen zufolge waren ein Bus, ein Lieferwagen und mehrere Autos in den Unfall verwickelt.Personen wurden ersten Informationen zufolge keinen verletzt.Der Unfall hatte jedoch dazu geführt, dass ein Teilstück der Mebo gesperrt werden musste. Dies führt derzeit zu ausgedehnten Staus. Auch auf der Überetscher Straße steht der Verkehr.Zudem ist es kurze Zeit später zu einem Unfall in der Bozner Industriezone gekommen. Auch hier gibt es derzeit lange Wartezeiten, wenn man aus der Stadt hinaus, oder in die Stadt hinein fahren will.