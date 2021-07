Unfall auf der Pass-Straße: Frau klettert unverletzt aus umgekipptem Auto

Glück im Unglück für eine Frau am Freitagnachmittag in Sëlva/Wolkenstein: In ihrer Alfa Giulietta mit Tessiner Kennzeichen war sie auf der Straße von Plan de Gralba hinunter ins Dorf ins Schleudern geraten. Unverletzt konnte sie aus dem zur Seite gekippten Auto klettern.