Es war kurz nach 23 Uhr, als die Freiwilligen Feuerwehren von Schabs und Mühlbach sowie der Rettungsdienst zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert wurden. Auf der Pustertaler Straße, auf der Höhe von Kilometer 6,4 im Bereich der sogenannten „Putzerkurve“, waren ein Lieferwagen und ein Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320486_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der Lieferwagen verkeilte sich regelrecht mit der Fahrerkabine des Lkw. Die am Lieferwagen montierte Pritsche wurde durch die Dynamik des Zusammenstoßes komplett abgerissen und in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.<h3>\r\nJede Hilfe für Beifahrer kommt zu spät<\/h3>Der 44-jährige Beifahrer aus Cagliari wurde in dem Fahrzeugwrack massiv eingeklemmt. Die Feuerwehrleute mussten schweres hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um ihn aus den völlig zerstörten Blechmassen zu befreien. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte kam für ihn jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320489_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Fahrer des Lieferwagens hatte noch die Kraft, sich selbst aus dem Wrack zu befreien. Er wurde von den Wehrmännern bis zum Eintreffen des Notarztes erstversorgt. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus von Brixen eingeliefert. Der Fahrer des Sattelschleppers kam glimpflicher davon: Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls zur Abklärung ins Brixner Krankenhaus gebracht.<h3>\r\nAufwendige Bergung bis in die Morgenstunden<\/h3>Aufgrund des Trümmerfeldes und der verkeilten Fahrzeuge gestalteten sich die Aufräum- und Bergungsarbeiten äußerst schwierig und zeitaufwendig. Die Pustertaler Staatsstraße musste für den Verkehr komplett gesperrt werden; eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Erst gegen 3.30 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte den Unfallort verlassen.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Großeinsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Schabs und Mühlbach, das Weiße Kreuz aus Mühlbach und Brixen mit dem Notarzt, die Carabinieri von Brixen und Schabs zur Unfallerhebung, die Notfallseelsorge, der Straßendienst sowie ein privates Abschleppunternehmen.