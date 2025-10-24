Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Pustertaler Straße bei Lanz (Gemeinde Schabs): Ein SUV touchierte aus bislang unbekannten Gründen die Begrenzungsmauer und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt, das Fahrzeug wurde jedoch beschädigt und musste abgeschleppt werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230174_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Während der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigem Stau. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schabs, das Weiße Kreuz sowie die Verkehrspolizei.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230177_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Straße wieder vollständig freigegeben werden.