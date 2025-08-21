Am heutigen Donnerstag hat sich in den Morgenstunden kurz nach 6 Uhr auf der Südspur der Brennerautobahn bei der Ausfahrt Neumarkt ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Fahrzeuge waren darin verwickelt, eines kippte auf die Seite.<BR \/><BR \/>Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Unfall führte jedoch zu erheblichen Behinderungen im Frühverkehr, da die Fahrbahn für die Bergungsarbeiten zeitweise nur eingeschränkt befahrbar war.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt, die Autobahnpolizei sowie das Weiße Kreuz Unterland. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Straße wieder freigegeben werden, Staus hielten jedoch noch eine Zeit an.