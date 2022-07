Unfall auf Gokartbahn in Ala, 8-jähriger Junge tot

Die Gokartbahn in Ala. - Foto: © ANSA / Facebook / Ala Karting

Bellon, Juniorrennfahrer des Teams 'Race Experience School' aus Frejus in der Provence und in Sainte-Maxime an der Côte d'Azur wohnhaft, stürzte bei der Minimoto-Trainingsfahrt am Ala Karting Circuit in Plicante, einem Ortsteil von Ala, vor dem Rennen 'Cnv Motoasi'.Ein anderer junger Motorradfahrer, der dem Jungen entgegenkam, konnte ihm nicht ausweichen und überfuhr ihn mit dem eigenen Fahrzeug. Bellon erlitt schwere Verletzungen und auch nach den erfolgten Rettungsmaßnahmen der Trentiner Rettungskräfte, die ihn mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Verona brachten, kam er nicht mehr zu Bewusstsein.