Ein Traktor und ein Pkw sind am heutigen Montag gegen 9.30 Uhr beim Kreisverkehr nach Lichtenberg miteinander kollidiert. Dabei fiel der Traktor um und landete auf der Seite.<BR \/><BR \/>Der Traktorlenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Pkw blieb unverletzt. Im Zuge des Unfalls wurde die Straße rund eine Stunde lang gesperrt. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 3, das Weiße Kreuz, der Straßendienst, die Carabinieri sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Lichtenberg und Glurns.