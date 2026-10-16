Gegen Mittag verlor die Autofahrerin auf der Höhe von Schrambach aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Straße liegen.<BR \/><BR \/>Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schrambach sicherten umgehend die Unfallstelle ab, kümmerten sich um das Unfallfahrzeug und leiteten den Verkehr um. <BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz der Sektion Klausen (RTW) übernahm gemeinsam mit dem Notarzt aus Brixen (NEF) die medizinische Erstversorgung der Frau.<BR \/><BR \/>Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Kontrolle in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen zudem die Carabinieri, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen haben.