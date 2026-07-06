Zwei Pkw sind in St. Lorenzen bei der Kreuzung Richtung Stefansdorf seitlich miteinander kollidiert. Der Aufprall war so heftig, dass sechs Personen verletzt wurden. Fünf der Verletzten waren sogar minderjährig.<BR \/><BR \/>In den beiden Pkw befanden sich insgesamt acht Personen. Zwei von ihnen wurden nicht verletzt. Die anderen sechs wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Bruneck gebracht.<BR \/><BR \/>Im Zuge des Unfalls wurde die Straße gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von St. Lorenzen, drei Einsatzfahrzeuge des Weißen Kreuzes von Bruneck, die Straßenpolizei und der Straßendienst.