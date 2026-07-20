Der Unfall ereignete sich am heutigen Montag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße bei Kapeiern im Bereich einer Kreuzung. Die beiden Fahrzeuge waren aus bisher ungeklärten Gründen frontal kollidiert.<BR \/><BR \/> Dabei wurden zwei Personen erheblich verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus von Innichen gebracht. In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt vier Personen, bei allen vier handelte es sich um Urlauber aus Italien. <BR \/><BR \/>Im Zuge des Unfalls wurde die Straße für etwa 45 Minuten komplett gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin\/Gsies, der Straßendienst, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.