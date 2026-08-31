Der Unfall ereignete sich am heutigen Montag gegen 13 Uhr bei Trafoi an der Kreuzung zu den Heiligen Drei Brunnen. Zwei Motorradfahrer sind frontal miteinander kollidiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1353549_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei wurde einer der beiden erheblich, der andere leicht verletzt. Bei ihnen handelt es sich um Touristen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1353552_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Stilfs, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und die Carabinieri.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1353555_image" \/><\/div>