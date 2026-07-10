Kurz vor Trens ist es am heutigen Freitag gegen 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw und ein Sattelschlepper sind miteinander kollidiert. Dabei wurde der Lenker des Pkw unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Krankenhaus geflogen.<BR \/><BR \/>Im Zuge des Unfalls musste die Straße komplett gesperrt werden. Der Sattelschlepper hat Diesel verloren, weshalb die Aufräumarbeiten andauern. Der Verkehr wird derzeit umgeleitet.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Mauls und Trens, der Straßendienst, die Carabinieri, ein Notarztfahrzeug sowie der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites.