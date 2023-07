Turin: Feuerwehrmann stirbt auf dem Weg zu Einsatz

Der Feuerwehrmann Massimo Viglierco (55) sa√ü am Steuer des R√ľstwagens und war gerade dabei, zu einem Brandeinsatz zu fahren, als es kurz vor 19 Uhr zu dem schrecklichen Unfall kam: Zwischen Castellamonte und Baldissero Canavese kam der Lkw der Feuerwehr aus ungekl√§rter Ursache von der Stra√üe ab.Bei dem Unfall wurden 2 weitere Feuerwehrleute verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus von Ivrea gebracht. F√ľr den 55-j√§hrigen Lenker des R√ľstwagens kam jedoch jede Hilfe zu sp√§t.Laut ersten Ermittlungen der Carabinieri war kein anderer Stra√üenteilnehmer am Unfall beteiligt.