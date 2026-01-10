Der Mann war zuvor in Lienz gegen eine Einbahn gefahren und wollte anschließend bei einer Kontrolle nicht anhalten. Er raste bei Schneefall auf der Bundesstraße in Richtung Osten davon und ignorierte die Anhalteversuche der Exekutive. Nach mehreren Kilometern wurde der Autofahrer gestoppt.<h3>\r\nUnfall bei Versuch, Sperre zu umfahren <\/h3>\r\nAm Ende eines Schotterweges versuchte er, eine errichtete Straßensperre zu umfahren. Schließlich kam das Auto im Straßengraben zum Stillstand. Im Auto saßen neben dem 20-Jährigen noch zwei weitere Männer im Alter von 22 Jahren. Der Lenker verhielt sich laut Polizei „unkooperativ“ und wollte nicht aus dem Auto aussteigen. Daher wurde er vorläufig festgenommen. Er hatte noch einen Probeführerschein, dieser wurde ihm nun abgenommen. Zudem folgen mehrere Anzeigen.