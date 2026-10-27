Der Notruf ging um ca. 11:00 Uhr ein: Auf dem Skiberg Helm, im Bereich der Pojaufer Kaser knapp unterhalb der Talstation Hasenköpfl auf rund 1.900 Metern Meereshöhe, hatte sich ein Waldarbeiter-Unfall ereignet.<BR \/><BR \/>Umgehend wurde die Bergrettung Innichen alarmiert. Der angeforderte Notarzthubschrauber Pelikan 2 nahm in Innichen einen ortskundigen Bergretter mit an Bord und flog rasch zur gemeldeten Einsatzstelle im unwegsamen Gelände.<BR \/><BR \/>Vor Ort übernahm der Notarzt gemeinsam mit den Rettungskräften die Erstversorgung des Verunglückten. Der ca. 40-jährige Mann aus Osttirol erlitt bei dem Zwischenfall eine Verletzung am Unterschenkel. Nach der Stabilisierung wurde der Verletzte mit dem Pelikan 2 in das Krankenhaus von Innichen geflogen.