<BR \/>Die Einsatzkräfte wurden am Samstagvormittag wegen eines Unfalles bei Waldarbeiten alarmiert. Ersten Informationen zufolge soll ein etwa 52-jähriger Einheimischer aus ungeklärter Ursache bei Waldarbeiten oberhalb von Onach auf einen Baumstumpf gestürzt sein. <BR \/><BR \/>Durch den Sturz zog er sich mittelschwere Verletzungen zu – die Bergrettung Bruneck rückte zum Unfallort aus und barg den Mann gemeinsam mit dem Notarztteam des Pelikan 1, auch stand die Bergrettung der Finanzpolizei im Einsatz. <BR \/><BR \/>Der Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus geflogen, der Einsatz wurde um 12 Uhr beendet.