Unfall bei Waldarbeiten: Jede Hilfe kam zu spät

Bei Waldarbeiten im Gemeindegebiet von Tiers ist am frühen Dienstagnachmittag ein Mann tödlich verletzt worden: Mit dem Notarzthubschrauber waren die Retter an die Unfallstelle geeilt. Der Zustand des Verletzten war aber so ernst, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.