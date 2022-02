Unfall beim Einbiegen: Panda und Alfa prallen aufeinander

Die Stelle ist in Latsch bekannt. Hier hat es schon öfters gekracht: Auf der Geraden bei der Tankstelle Eni, in der Nähe des Hotel „Vermoi“, sind am Mittwoch kurz nach 15 Uhr 2 Autos aufeinandergeprallt: Eine Frau aus Latsch im Panda und 3 Männer aus dem Meraner Raum im Alfa wurden verletzt.Sie wurden ins Krankenhaus von Schlanders gebracht. Die Verletzungen der Frau gelten als mittelschwer. Auch einer der Männer wurde mittelschwer verletzt, die beiden anderen leicht.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Schlanders, die Ortspolizei, die Carabinieri von Schlanders, die Freiwillige Feuerwehr Latsch und der Straßendienst des Landes.

stol