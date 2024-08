„Unfall“ des Sohnes als Vorwand: Betrüger überlisten Senioren

Sohn in „Unfall“ verwickelt

Sohn verständigt Carabinieri

Immer wieder ereignen sich auch in Bozen Betrugsfälle gegenüber Senioren . Personen geben sich als Vertreter von Ämtern oder Behörden aus und gewinnen so das Vertrauen ihrer Opfer.Am Dienstag haben die Carabinieri im Glaningerweg einen Mann ausgeforscht, der mit einem Komplizen Senioren um Schmuck und Bargeld im Wert von 38.000 Euro erleichtert hat. Seine Masche war es, sich als Carabiniere auszugeben.Der vermeintliche Carabiniere hatte das ältere Ehepaar angerufen und von einem erfundenen Unfall berichtet, in den der Sohn des Paars verwickelt gewesen sein soll. Der Rentner wurde direkt zur Carabinieri-Kaserne geschickt, während die Frau Besuch von einer vermeintlichen Mitarbeiterin der Quästur erhielt. Diese verlangte Bargeld und Schmuck als Anzahlung für die Entschädigung des „Unfallopfers“.Natürlich war der Unfall ein Vorwand, um in die Wohnung des Paars zu gelangen. Nachdem die Frau den Betrügern 2 Goldringe, eine teure Uhr, 4 mit Diamanten besetzte Ringe sowie 190 Euro in Bar ausgehändigt hatte, schöpfte sie Verdacht. Sofort rief sie ihren Sohn an, der die Carabinieri verständigte.Diesen gelang es die Betrüger zu finden, da sie auf ein Auto aufmerksam wurden, in dem ein Komplize des Betrügers saß. Bei der Durchsuchung des Wagens stellten die Carabinieri die gesamte Beute sicher. Der Mann im Auto flüchtete, konnte jedoch ausfindig gemacht und auf freiem Fuß angezeigt werden.