Unfall führt zu langem Stau auf Pustertaler Staatsstraße

Am heutigen Montagmorgen hat sich auf der Pustertaler Staatsstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Am Kniepass sind 2 Fahrzeuge frontal zusammengeprallt. 4 Personen haben sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Sie wurden vom Weißen Kreuz Bruneck erstversorgt und ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht. Auch ein Hund an Bord eines Pkws verletzte sich bei dem Zusammenprall. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.Die Pustertaler Staatsstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden und es staute mehrere Kilometer in beide Fahrtrichtungen zurück. Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz auch die Straßenpolizei Bruneck und die Freiwillige Feuerwehr von St. Lorenzen, die die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle übernahm.

jno