Unfall im Bereich der Maulser Höhe

In einem Fahrzeug befanden sich ein italienisches Urlauberpaar sowie ein Kleinkind.

Bundesdeutsche Gäste saßen im zweiten Pkw.



An den Unfallort eilten mehrere Rettungsfahrzeuge des Weißen Kreuzes, der Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, die Feuerwehr von Trens sowie der zuständige Abschnittsinspektor der Feuerwehr.Im Einsatz stand auch der Rettungshubschrauber Aiut Alpin.Das italienische Urlauberpaar wurde erheblich verletzt; die Frau wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus von Bozen gebraucht, der Mann in das Krankenhaus von Brixen.Nach dem Unfall musste die Brennerstaatsstraße zeitweise komplett gesperrt werden.

jp