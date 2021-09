Unfall im Leiferer Tunnel: Motorradfahrer (47) erliegt seinen Verletzungen

Der verunglückte 47-Jährige stammte ursprünglich aus Mittelitalien, lebte aber bereits seit mehr als 10 Jahren in Branzoll.Die Fotos vom Unfallort zeigen ein Bild der Verwüstung: Laut ersten Informationen soll das Motorrad – Typ Honda Hornet –, das in Richtung Bozen unterwegs war, bei einem Überholmanöver gegen den entgegenkommenden Fiat 500 geprallt sein.Der Fahrer des Fiat, ein Mann mittleren Alters, erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.Kurz nach seiner Einlieferung in das Bozner Krankenhaus, noch vor der angesetzten Notoperation, erlag der Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen.

stol