Unfall im Leiferer Tunnel: „Wegen herumfliegender Zeitungen gesperrt“

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. - Foto: © FFW Leifers

Der Unfall verursachte einen kilometerlangen Stau. - Foto: © DLife

Der Verkehr wird über St. Jakob umgeleitet. Der Stau löst sich nur langsam auf. - Foto: © DLife

Ein Pkw ist gegen 14.20 Uhr im Leiferer Tunnel aus ungeklärter Ursache gegen die Seitenmauer gefahren. Die Feuerwehr rückte sofort aus.Als die Wehrleute durch den Tunnel fuhren, um zur Hilfe zu eilen, mussten sie plötzlich abbremsen, weil eine herumfliegende Zeitungsseite auf die Windschutzscheibe des Einsatzfahrzeugs landete und dem Fahrer die Sicht versperrte. „Es war sehr gefährlich. Im ganzen Tunnel flogen Zeitungsseiten umher. Ich habe aber keine Ahnung, wie die Zeitungen in den Tunnel kamen“, sagt der Vize-Kommandant der Feuerwehr Leifers, Klaus Pfeifer.Der Unfall endete glimpflich. Der ältere Fahrer des Pkws wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend leicht verletzt in das Krankenhaus von Bozen gefahren.Der Tunnel bleibt aber gesperrt. „Es wäre viel zu gefährlich gewesen, den Tunnel wieder zu öffnen“, sagt Pfeifer. „Wir haben den Straßendienst informiert. Nachdem der Tunnel gereinigt wurde, wird er wieder geöffnet.“Der Verkehr wird derweilen über St. Jakob umgeleitet. Die Tunnelsperre verursachte einen kilometerlangen Stau, der sich erst langsam auflöst.