Ein schwerer Unfall hat sich am heutigen Freitag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Nasner Kreuzung ereignet. Zwei Pkw waren frontal miteinander kollidiert. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt.<BR \/><BR \/>Eine Person wurde erheblich, die anderen vier leicht verletzt. Alle wurden in das Krankenhaus von Bruneck gebracht. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Percha, der Notarzt, das Weiße Kreuz, die Straßenpolizei und der Straßendienst.<BR \/><BR \/>Im Zuge des Unfalls musste die Straße komplett gesperrt werden. Es kam deshalb zu erheblichen Rückstaus in beide Richtungen.