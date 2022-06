Unfall in Ratschings: 52-Jährige hat nicht überlebt

Es war am 31. Mai, als die 52-jährige Renate Nössing in Innerratschings aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und dann bei Bichl mit ihrem Auto in das Bachbett fuhr. Sie wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt. Nun ist die Frau im Krankenhaus von Bozen gestorben.