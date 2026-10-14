Die Ärzte enthalten sich derzeit einer Prognose, heißt es auf Nachfrage von STOL. Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Nähe des Weißen Kreuzes, Sektion Überetsch ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-verkehrsunfall-in-eppan-person-von-pkw-angefahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).<BR \/><BR \/> Ersten Informationen zufolge wurde die Frau vom Pkw mehrere Meter mitgeschleift. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz und den Notarzt wurde sie mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Bozner Krankenhaus gebracht.