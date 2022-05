Unfall in Tartsch: Glück im Unglück

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Opels am Samstag, kurz vor 23 Uhr, bei einem Unfall in Tartsch: Der rechte Vorderreifen war in eine Vertiefung geraten, das Auto dann ins Schleudern gekommen und auf der Seite zum Liegen gekommen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.